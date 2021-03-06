Андрей Рублев вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев стал первым финалистом турнира ATP в Роттердаме. В полуфинале он в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса.

Соперник Рублева по решающему матчу определится в паре Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:3, 7:6 (7:2)