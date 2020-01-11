Андрей Рублев: «Войти в топ-20 приятно, но останавливаться и мысли нет»

Андрей Рублев, который в субботу выиграл турнир в Дохе и обеспечил себе 19-е место в рейтинге ATP, оценил свою игру в финале против Корентена Муте и признался, что никогда не задумывался о позициях в мировой классификации.

— Это невероятное чувство — выиграть свой третий титул и выиграть в Дохе, с которой у меня связаны хорошие воспоминания, поскольку два года назад я тоже дошёл здесь до финала. Мне нравится здесь находится, невероятно нравится атмосфера. Безумно рад просто приезжать сюда, а выиграть титул вдвойне приятно. Посмотрим, как все сложится дальше, — приводит пресс-служба ATP слова Рублева.

— Вы не проиграли ни сета. Должно быть, довольны своим результатом?

— Да, очень доволен тем, как выступил, как справился с маленькими трудностями. Надеюсь, мне удастся сохранить этот уровень и продолжать улучшаться, улучшаться, улучшаться.

— Вы выиграли финал с комфортным счетом, но назвали Муте тяжелым соперником.

— По счету этого, может быть, не скажешь, но я чувствовал, что он очень близко. Я старался не отпускать ситуацию и выиграть как можно больше геймов. И он действительно вернулся в игру в тот момент, когда меня стало немного зажимать. Я доволен, что, хоть и не безупречно, но сумел совладать с эмоциями, продолжить бороться и довести матч до победы.

— Первое в карьере попадание в топ-20 мирового рейтинга имеет для вас какое-то особое значение?

— Конечно, это безумно приятно. Но я никогда не смотрел на двадцатку как на некий рубеж. Я играю в теннис для того, чтобы быть как можно выше, как, наверное, и большинство теннисистов, но никогда не думал о топ-30, топ-20 и топ-10. Всегда старался прибавлять в том, что от меня зависит, пахать каждый день на тренировках. Про рейтинг никогда не думал. Сейчас приятно стать игроком двадцатки, но ещё много над чем надо работать, очень много ребят, которые сильнее и лучше меня. И много ребят, которые догоняют и дышат в спину. Так что останавливаться даже мысли нет. Только работать и работать.