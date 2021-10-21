Андрей Рублев: «В паре я был полностью опустошен: без эмоций, но с вокзалом плохих мыслей»

Российский теннисист Андрей Рублев на пресс-конференции объяснил причины поражений на ВТБ Кубке Кремля.

Во втором круге одиночного разряда Рублев проиграл французу Адриано Маннарино — 7:5, 6:7 (4:7), 3:6), а в парном — вместе с Кареном Хачановым — уступил на тай-брейке финско-голландскому дуэту Хелиоваара / Мидделькоп — 4:6, 6:2, 7:10.

— В начале второго сета было видно, что вы передвигаетесь не так быстро, форхенд был не тем фирменным. Что произошло? Накопилась ли усталость, сказался ли перелет из Америки?

— Наверно, все в целом: и перелет из Америки, и акклиматизация. Но это никак не влияет на сегодняшние результаты. Неважно,перелеты были или нет, все равно сегодня были шансы выиграть. Я в принципе должен был побеждать. Я старался, боролся до конца, где-то помешали эмоции, где-то Маннарино очень хорошо сыграл. Из-за этого такого результат.

— Сказался ли проигрыш в одиночке на результат в паре?

— Да, полностью. Не смог сыграть пару вообще никак. Играл один Карен, боролся, пытался, а я полностью был опустошен: без эмоций, но с вокзалом плохих мыслей. Получилось так, что я тянул все вниз, а Карен вытаскивал.