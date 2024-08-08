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Сегодня, 15:30

Андрей Рублев — Томас Мартин Этчеверри: смотреть трансляцию матча турнира ATP 1000 в Монреале

Рублев сыграет с Этчеверри в 1/16 финала турнира в Монреале 8 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в 1/16 финала турнира в Монреале в четверг, 8 августа. Соревнования проходят на кортах теннисного комплекса Uniprix Stadium. Ориентировочное время начала — после 19.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Этчеверри с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В первом круге «тысячника» представитель Аргентины победил чилийца Николаса Харри в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2.

26-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 25-летний Этчеверри занимает 38-е место в мировом рейтинге.

«Мастерс» в Канаде стартовал 6 августа и завершится 12 августа.

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