Рублев сыграет с Этчеверри в 1/16 финала турнира в Монреале 8 августа

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри в 1/16 финала турнира в Монреале в четверг, 8 августа. Соревнования проходят на кортах теннисного комплекса Uniprix Stadium. Ориентировочное время начала — после 19.30 по московскому времени.

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В первом круге «тысячника» представитель Аргентины победил чилийца Николаса Харри в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2.

26-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 25-летний Этчеверри занимает 38-е место в мировом рейтинге.

«Мастерс» в Канаде стартовал 6 августа и завершится 12 августа.

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