6 августа, 00:10

Андрей Рублев — Тэйлор Фритц: трансляция матча турнира ATP

Андрей Рублев и Тэйлор Фритц встретятся в матче турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Андрей Рублев и американец Тейлор Фритц встретятся в матче четвертьфинала турнира в Торонто (Канада) в ночь на среду, 6 августа. Игра начнется около 2.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Фритц с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результаты матчей турнира в Торонто можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На пути к четвертьфиналу Рублев победил Хьюго Гастона, Лоренцо Сонего и Алехандро Давидовича Фокину, а Фритц обыграл Роберто Карбальеса Баэну, Габриэля Диалло и Иржи Лехечку.

Андрей Рублев является 11-й ракеткой мира, а Тейлор Фритц — четвертой.

