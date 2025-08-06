Андрей Рублев и Тэйлор Фритц встретятся в матче турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев и американец Тейлор Фритц встретятся в матче четвертьфинала турнира в Торонто (Канада) в ночь на среду, 6 августа. Игра начнется около 2.00 по московскому времени.

На пути к четвертьфиналу Рублев победил Хьюго Гастона, Лоренцо Сонего и Алехандро Давидовича Фокину, а Фритц обыграл Роберто Карбальеса Баэну, Габриэля Диалло и Иржи Лехечку.

Андрей Рублев является 11-й ракеткой мира, а Тейлор Фритц — четвертой.