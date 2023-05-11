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Сегодня, 22:55

Стал известен первый соперник Рублева на «Мастерсе» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определился первый соперник российского теннисиста Андрея Рублева на «Мастерсе» в Риме.

Во втором круге турнира шестая ракетка мира сыграет с Алексом Молчаном из Словакии. 59-я ракетка мира в первом круге обыграл итальянца Стефано Наполитано со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1).

Рублев и Молчан играли друг против друга один раз. Это было на грунтовом турнире в Баня-Луку в 2023 году, тогда выиграл Андрей.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Молчан (Словакия) — Стефано Наполитано (Италия, Q) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:1)

Теннис
Андрей Рублев
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