Рублев проиграл Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Россиянин Андрей Рублев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 53 минуты. Рублев сделал за игру 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. У Вавринки — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

217-я ракетка мира вышел в полуфинал и сыграет с американцем Томми Полом.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)