Андрей Рублев: «Спасибо за условия проживания в отеле. Я каждый день съедал по бургеру»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Феликсо Оже-Альяссимом в финале турнира в Марселе.

«Все наши встречи с Феликсом, начиная с самой первой — которая была, кажется, в Умаге в 2018-м — проходили в упорной борьбе. Каждый раз были три сета и как минимум один тай-брейк. А в концовке прошлого и на старте текущего сезона он вошел в число лучших игроков мира. Мне было очень приятно сыграть с ним снова, тем более в таком финале.

При счете 5:4 во второй партии Феликс прибавил, и я даже подумал, что будет третья (усмехается). Но я тоже смог выйти на более высокий уровень. Концовка была тяжелой», — цитирует россиянина сайт ATP.

Также Рублев поблагодарил организаторов соревнований: «Спасибо за условия проживания в отеле. Я каждый день съедал по бургеру. Там их очень хорошо делают».

Для Андрея это девятый трофей на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.