Андрей Рублев: «Сложно что-то планировать, неизвестно какие дальше будут турниры»

Российский теннисист Андрей Рублев, завершивший сезон на стадии группового этапа Итогового турнира ATP на пресс-конференции в «РИА Новости» высказался о своих дальнейших планах на следующий год.

— Дальнейшие планы? Сезон закончился, у меня сейчас отпуск, — сказал Рублев. — В начале думал уже со следующей недели начать предсезонную подготовку, но так как Australian Open перенесли, начну подготовку в конце следующей недели. А вот что дальше будет сложно сказать, сложно планировать. До сих пор неизвестно какие турниры будут после Australian Open и в каких числах. (Рустам Имамов)

Напомним, что старт Australian Open намечен на 18 января. В случае отмены квалификации турнир начнется 25 января.