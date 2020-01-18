Андрей Рублев: «Сил на Australian Open хватит»

22-летний россиянин Андрей Рублев в субботу выиграл турнир в Аделаиде, разобравшись в финале с Ллойдом Харрисом из ЮАР (6:3, 6:0). Этот титул стал для него вторым подряд — на прошлой неделе теннисист взял главный приз в Дохе. Он поднимется на высшее в карьере 16-е место в рейтинге ATP и привлечет к себе повышенное внимание на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне стартует уже в понедельник.

Туда Рублев и отправился сразу после церемонии награждения в Аделаиде, но нашел время ответить на несколько вопросов корреспондента «СЭ».

— Чего теперь ждете от себя в Мельбурне на Australian Open?

— Вообще ничего не жду, не ожидаю и не загадываю. Моя единственная цель — выйти на матч первого круга и бороться до последнего, показать очень хорошее поведение на корте. А дальше уж как сложится.

— Как оцените свое физическое состояние сейчас?

— Сейчас я уставший, понятное дело. Но есть два дня, чтобы восстановиться. Поэтому сил хватит. (Мария Никулашкина)

Андрей Рублев: «Мыслей, что я непобедимый, и близко нет»