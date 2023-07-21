Рублев — Зверев: прямая трансляция матча (видео онлайн)

21 июля в Бостаде (Швеция) вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP. Матч начнется в 15.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Рублев — Зверев можно будет в прямом эфире во «ВКонтакте».

Счет личных встреч — 5:1 в пользу 26-летнего Зверева. В последний раз они играли 3 марта 2023-го. Тогда 25-летний Рублев победил немца в полуфинале турнира в Дубае (6:3, 7:6 (11:9).

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