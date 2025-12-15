Рублев — о предсезонной подготовке: «Сафин и команда меня просто убивают»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как проходит его предсезонная подготовка под руководством Марата Сафина.

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает.

Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда все дело в себе», — приводит слова Рублева Tennis365.

5 января Рублев сыграет на турнире категории ATP в Гонконге.