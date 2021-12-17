Андрей Рублев рассказал о своих недостатках

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о том, что мешает ему прогрессировать.

«Всегда нужно время, контроль эмоций — это целый процесс. Я могу держать себя в руках в эмоциональном плане на протяжении пяти матчей, а в следующих двух-трех потерять контроль.

Я работаю над собой, уже есть улучшения по сравнению с прошлым годом. Но если смотреть на топов, этого недостаточно, поэтому я всегда говорю, что мне нужно совершенствовать этот аспект", — приводит слова Рублева Arabnews.

В текущем сезоне Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл золото в миксте на Олимпиаде в Токио. В составе российской команды он стал обладателем Кубка Дэвиса-2021.