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Сегодня, 12:29

Рублев о фото с экс-участником One Direction: «Он не знал, кто мы такие, а Медведев — кто он такой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев, Луи Томлинсон и Даниил Медведев.
Фото Соцсети

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как они с Даниилом Медведевым встретились с бывшим участником группы One Direction Луи Томлинсоном.

Это произошло в Мехико, где Рублев и Медведев играли выставочный матч.

«Было забавно, потому что, когда мы приехали, мы увидели толпу перед отелем. Даниил говорит: „Почему здесь столько народу?“ Снаружи стояла тысяча человек, дети, девушки. Не представляете, что началось, когда он вышел. Я такое видел только на YouTube. В жизни ничего подобного не видел», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Также 25-летний россиянин рассказал, как они сделали совместное фото.

«Было немного неловко, но все равно нормально. Медведеву было очень неловко, потому что Луи понятия не имел, кто мы такие, а Даниил — кто он такой. Я, по крайней мере, знал, кто он, а Даниил — нет. Вокруг него было 10 охранников, он стоял в центре, и они такие: «Ладно, давайте побыстрее». Хотя ему сказали, что мы неплохие спортсмены, а не просто случайные люди. Просто «привет — привет», быстрое фото.

Но я хотя бы знал, кто он. Даниил нет, поэтому даже не хотел фотографироваться. Но согласился, потому что ему сказали: «Да ладно, давайте, будет здорово». Но выглядело, будто Даниил его фанат, потому что именно он подошел первым», — рассказал Рублев.

Источник: ATP
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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