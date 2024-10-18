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Сегодня, 10:23

Рублев рассказал, что избежал ампутации яичка: «Мне очень повезло, я подписал бумагу с согласием»

Рублев рассказал, что в сентябре у него могли ампутировать яичко
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему едва не ампутировали яичко.

В начале октября россиянин сообщил, что перенес операцию, которая грозила ему ампутацией после US Open, но не рассказывал, с чем именно была связана операция.

«Я уже сказал, что перенес операцию. Теперь я чувствую себя прекрасно, все прошло хорошо, но да, это странно. Не знаю, как назвать это по-умному, но могу назвать это по-смешному. Да, давайте так. Я чуть не потерял свое яичко. Мне очень повезло, потому что они сказали, что есть пять-шесть часов, пока не возникнет проблема с кровотоком, что приведет к ампутации.

Мне повезло с этим. Не знаю, почему, но я сказал, что поеду в больницу, чтобы проверить, почему чувствую себя странно. Врачи проверили и сделали мне экстренную операцию. С момента появления этих ощущений прошло 3-4 часа.

Последнее, что я увидел перед операцией это наркоз, а перед этим я подписал бумагу о том, что разрешаю ампутировать себе яичко. Так что это было последнее, что я увидел перед операцией», — сказал Рублев на пресс-конференции.

 
Андрей Рублев. Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP. Россиянину срочно надо прибавлять

 

Теннис
Андрей Рублев
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