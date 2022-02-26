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Рублев — о победе в Дубае: «Сейчас два дня буду спать — даже из кровати вылезать не стану»

Андрей Рублев прокомментировал победу в финале теннисного турнира в Дубае
Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Иржи Веселы в финале турнира в Дубае. Россиянин взял второй титул за две недели.

«Сейчас я, наконец, смогу отдохнуть — может быть, неделю. Но, конечно, я очень устал.

Мне повезло, что я стал чемпионом. Это было неожиданно, потому что у меня не было времени адаптироваться. Так что я очень рад.

Сейчас два дня я буду спать — даже из кровати вылезать не стану. А потом, когда я снова наберу форму, уже посмотрим, что я буду делать», — цитирует россиянина Tennis TV.

Рублев выиграл второй турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд в одиночном разряде. На прошлой неделе он победил на турнире в Марселе. Для 24-летнего россиянина этот титул стал десятым в карьере в одиночном разряде.

Теннис
Андрей Рублев
Иржи Веселый
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