Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:10

Рублев о предстоящем матче с Норри: «Кэмерон немного напоминает мне Медведева»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над французом Уго Умбером в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Он очень хорошо начал. Он сделал брейк, и я подумал: «Не знаю, наверное, сегодня не мой день». Сначала я не очень хорошо чувствовал мяч, потому что первый матч играл вечером, а сегодня были совсем другие условия. И тогда я начал думать: «Ладно, это не мой день, он лучше и все». Но как-то мне удалось несколько раз удачно сыграть на приеме, я сделал обратный брейк, а потом почувствовал себя увереннее. Я заиграл еще лучше. Стал лучше подавать, и в итоге, понемногу прибавляя, смог закончить на хорошем уровне», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Также 25-летний россиянин высказался о предстоящем матче с Кэмероном Норри.

«Он совершенно другой игрок, хотя и тоже левша [как Эмбер]. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит очень низкие и плоские удары с бэкхенда. Любит контратаковать, ждать, пока ты допустишь ошибку, вынуждать тебя делать дополнительные удары. Так что посмотрим. Впереди очень сложный матч, и там будет, как он сложится», — сказал Рублев.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский предположил, с чем связана серия неудач Хачанова

Медведев о кортах в Индиан-Уэллсе: «Можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало»
Новости
RSS RSS
Все новости