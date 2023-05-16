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16 мая, 07:02

Рублев — о победе над Давидовичем-Фокина: «Это была еще одна тяжелая битва против Алехандро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге «мастерса» в Риме.

«Я счастлив. Это была еще одна тяжелая битва против Алехандро. Я уступал 3:6 на тай-брейке, и мне очень повезло, что я смог выиграть первый сет. Это придало мне огромную уверенность, и я думаю, что это подкосило его психологически. Именно поэтому я смог хорошо начать второй сет. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя, и он был близок к тому, чтобы вернуться, но мне повезло, что я удержал свою подачу в конце», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В следующем круге россиянин сыграет с Янником Ханфманном из Германии.

Теннис
Андрей Рублев
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