Рублев — о победе над Давидовичем-Фокина: «Это была еще одна тяжелая битва против Алехандро»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина в третьем круге «мастерса» в Риме.

«Я счастлив. Это была еще одна тяжелая битва против Алехандро. Я уступал 3:6 на тай-брейке, и мне очень повезло, что я смог выиграть первый сет. Это придало мне огромную уверенность, и я думаю, что это подкосило его психологически. Именно поэтому я смог хорошо начать второй сет. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя, и он был близок к тому, чтобы вернуться, но мне повезло, что я удержал свою подачу в конце», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В следующем круге россиянин сыграет с Янником Ханфманном из Германии.