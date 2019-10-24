Андрей Рублев: «После US Open меня окунули в реальность»

Андрей Рублев, на прошлой неделе выигравший «ВТБ Кубок Кремля», считает, что он играет стал сильнее по сравнению с 2017 годом. Тогда россиянин вышел в четвертьфинал US Open.

— Когда я два года назад сделал четвертьфинал, это было что-то сверх того, к чему я был готов, — цитируют «Известия» Рублева. — Немножко ненастоящее. Я это сделал, наверное, потому, что есть у меня некий потенциал. Мне так кажется. И добился такого результата в тот момент, когда сошлось всё. Звезды сошлись, всё удачно сложилось. Но тогда у меня были только удары. Не было ни физики, ни тактики, ни психологии. На том US Open я хорошо чувствовал мяч и удары. Они все получались. Но, как только что-то шло не так, я не мог это компенсировать чем-то другим, как делаю сейчас.

Поэтому после того Открытого чемпионата США я ничего больше не показал. Меня потом окунули в реальную жизнь, когда ты не так хорошо чувствуешь мяч и у тебя есть какое-то волнение. Попробуй с этим сыграй. Надо прибавлять совсем в других вещах. И физически: чтобы хорошо бегать, двигаться по корту и терпеть, если какие-то удары не получаются. И тактические решения должны быть. Процесс занял все время между тем US Open и нынешними результатами. Кроме того, я восстанавливался от травм, с которыми мне, к сожалению, пришлось столкнуться, начиная раз за разом всё сначала.