Андрей Рублев: «После первого гейма с Оже-Альяссимом приготовился к поражению»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему непросто далась победа над Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Аделаиде. Рублев победил со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4 и в финале встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

— После первого гейма я подумал: «Что происходит? Сегодня не мой день». Я приготовился к тому, что проиграю, — цитирует официальный сайт Adelaide International Рублева. — Но затем я подумал: «Ладно, он хорошо играет. У него есть все шансы победить. Но давай будем бороться и посмотрим, что получится».

После таких матчей понимаешь, для чего ты работаеш, зачем нужно стараться на каждой тренировке.