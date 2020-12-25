Андрей Рублев: «Пока что я чувствую себя гостем в топ-10 рейтинга ATP»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как относится к завершению сезона-2020 в топ-10 рейтинга ATP.

«Пока что я чувствую себя гостем в топ-10. Чтобы почувствовать, что я действительно заслуживаю там находиться, нужно стабильно выступать и укрепить позиции в рейтинге. В десятку заслужили попасть Доминик Тим, Александр Зверев или Даниил Медведев», — приводит Marca слова Рублева.

Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP с 4 119 очками. В сезоне-2020 он выиграл пять турниров ATP и поучаствовал в Итоговом турнире ATP, где не смог выйти из группы.