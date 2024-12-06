Рублев — об итогах сезона: «Может показаться, что все не так хорошо, но я вошел в восьмерку лучших»

Российский теннисист Андрей Рублев оценил итоги прошедшего сезона.

«Если говорить о теннисе, то, очевидно, в этом сезоне было много взлетов и падений, так что, может показаться, что все не так уж хорошо, но в итоге я вошел в восьмерку лучших, и это потрясающе. Я надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так, потому что у многих игроков были потрясающие сезоны, но они закончили их на 12-м или 15-м месте в рейтинге», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

27-летний россиянин завершил сезон-2024 на восьмом месте в рейтинге ATP. Рублев в январе стал победителем турнира ATP-250 в Гонконге, а в мае выиграл «мастерс» в Мадриде.