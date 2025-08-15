Рублев — о тренере Мартине: «После Рима наши пути разошлись»

Российский теннисист Андрей Рублев подтвердил, что после турнира в Риме расстался со своим вторым тренером Альберто Мартином, который специализируется в области спортивной психологии. Они сотрудничали с 2023 года.

«У нас с ним действительно хорошие отношения. Альберто — один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Он потрясающий тренер. Мы не закончили на плохой ноте или что-то в этом роде, но да, после Рима наши пути разошлись», — цитирует Рублева Tennis.com.

Главным тренером 27-летнего теннисиста остается испанец Фернандо Висенте. В марте в команду Рублева вошел победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

Рублев является победителем 21 турнира ATP в одиночном и парном разрядах.