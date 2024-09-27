Рублев сыграет с Карреньо-Бустой в 1/16 финала турнира в Пекине 27 сентября

Россиянин Андрей Рублев и испанец Пабло Карреньо-Буста скрестят ракетки в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в ночь на 27 сентября. Начало — ориентировочно в 13.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Карреньо-Буста с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 33-летний Карреньо-Буста занимает 201-е место в рейтинге ATP.

В 2023 году в Пекине российский теннисист вылетел во втором круге, уступив французу Уго Умберу, — 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).

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