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Андрей Рублев — Пабло Карреньо-Буста: смотреть трансляцию матча турнира ATP

Рублев сыграет с Карреньо-Бустой в 1/16 финала турнира в Пекине 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев и испанец Пабло Карреньо-Буста скрестят ракетки в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в ночь на 27 сентября. Начало — ориентировочно в 13.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Карреньо-Буста с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 33-летний Карреньо-Буста занимает 201-е место в рейтинге ATP.

В 2023 году в Пекине российский теннисист вылетел во втором круге, уступив французу Уго Умберу, — 7:5, 3:6, 6:7 (3:7).

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Теннис
Андрей Рублев
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