Андрей Рублев: «Очень рад выйти в финал в Москве»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал выход в финал «ВТБ Кубка Кремля». В полуфинале он обыграл хорвата Марина Чилича.

— Достаточно напряженный и нервный матч, поэтому было безумно тяжело и мне, и ему. У него были все шансы выиграть первый сет, — цитирует Рублева официальный сайт турнира. — Это теннис. Кто-то ведет с брейком, в решающий момент не может выиграть. В равной борьбе я смог переломить ход матча и победить.

Очень рад безумно дома, в Москве, выйти в финал. Как я и раньше говорил, этот турнир связан с моим детством. Для меня завтра выйти играть в финале — это невероятно. Посмотрим, как сложится. Не хочу загадывать.

— В прошлогоднем финале Карен Хачанов очень уверенно обыграл Адриана Маннарино. Успел ли уже Карен дать вам совет?

— Я ему сразу же написал после того, как вышел корта: «Рассказывай все, что знаешь, потому что я тоже хочу выиграть!».

— Карен Хачанов обыграл Адриана Маннарино за счет своей мощи и сильной подачи...

Мощный теннис и подача — это больше про теннис Карена. Посмотрим... У нас с Кареном разный стиль игры. Посмотрим, что он мне расскажет про моего будущего соперника.