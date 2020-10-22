Андрей Рублев: «Очень хочу побывать на Камчатке»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал, где он чувствуют себя комфортнее всего.

— Вы говорили, что очень хотите побывать в Исландии. Есть еще какие-то места, до которых обязательно надо добраться?

— Очень хочу побывать на Камчатке. Был во Владивостоке и мне там нереально понравилось, с удовольствием бы вернулся. В целом хотелось бы попутешествовать по России, насладиться ее многогранной природой.

— Ваш любимый город — Москва?

— Да, я здесь родился, вырос, чувствую себя здесь дома.

— Могли бы назвать топ-3 своих места в столице?

— Сложно сказать, я плохо знаю город. Когда приезжаю сюда, то обычно у меня есть всего несколько маршрутов, которые связаны с квартирой родителей. В Барселоне ориентируюсь гораздо лучше.

— Где вас чаще узнают на улицах?

— Примерно одинаково. Хотя за последние три дня в Москве ко мне подошло непривычно много людей, просили сфотографироваться, поздравляли с победой в Санкт-Петербурге. (Тимур Ганеев, Дмитрий Сомов)

«В целом я чуть повзрослел, и паззл сложился». Андрей Рублев — о своем суперсезоне