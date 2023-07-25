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Сегодня, 11:48

Рублев — о победе в Бостаде: «Когда увидел сетку, подумал, что не выиграю титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев оценил победу на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

«Это была действительно отличная неделя. Когда я увидел сетку, я подумал: не может быть. Во-первых, она ужасно сложная. Во-вторых, не может быть, какая сложная жеребьевка, и это только ATP 250? А в-третьих, я подумал, что почти наверняка не выиграю титул. И теперь, оглядываясь назад, и зная, что я победил, испытываю прекрасное чувство», — приводит слова Рублева ATP.

На пути к титулу Рублев прошел россиянина Павла Котова, немца Александра Зверева, аргентинца Франсиско Черундоло и норвежца Каспера Рууда.

Для 25-летнего россиянина это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Андрей Рублев. Рублев уничтожил Рууда в финале. Андрей выдал великолепный турнир на грунте

Теннис
Андрей Рублев
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