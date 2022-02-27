Андрей Рублев об отношении к рейтингу ATP: «Не делают этом акцент»

Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что не акцентируется на своей текущей позиции в рейтинге ATP. В понедельник 24-летний москвич обойдете Маттео Берреттини и станете шестой ракеткой мира.

«Если я скажу, что совсем не слежу [за рейтингом], то слукавлю. В любом случае, когда ты поднимаешься на такую высоту, то каждая позиция важна. От этого зависит судьба моих контрактов. Но лично я решил, что не буду делать на этом акцент, а концентрироваться на своей игре. Сезон длинный. Не стоит делать ставки только на те турниры, где тебе надо защищать очки. Ты можешь быть в нереальной форме, классно подготовиться, все делать профессионально, но твой соперник выйдет на игру на сумасшедшем кураже и обыграет тебя. От этого могут опускаться руки — мол, проиграл в первом круге. Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя.

Например, в Австралии многие ждали от меня высоких результатов. Но я не справился. А сейчас — великолепные три недели. Полуфинал в Роттердаме и два титула. Мне кажется, такого никогда не было в карьере. Да, я выигрывал два турнира подряд, но тогда не чувствовал себя так уверенно.

Отношение к чемпионской гонке ATP? Она реально отражает твою форму на сегодняшний день. Основной рейтинг не так важен — по сути, это прошлогодние результаты".