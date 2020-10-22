Андрей Рублев о Смолове: «Персонально болею за Федю»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с футболистами — Федором Смоловым и Жераром Пике.

— Вы хорошо общаетесь с Федором Смоловым. Поддерживаете его лично?

— Да, стараюсь следить за его выступлениями, за какую команду он бы не играл. Так что персонально болею за Федю, впрочем, как и за Жерара Пике.

— Как вы познакомились с Пике?

— Галло Бланко — один из боссов нашей академии, хороший приятель Пике. Он ко мне очень хорошо относится и постоянно рассказывал Жерару о моих успехах. В какой-то момент он познакомил нас и Пике тоже стал следить за моими результатами. Часто пишет мне сообщения после победных матчей, поздравляет.

— Каков он в общении?

— Хороший, простой, расслабленный парень.

— Ваше главное увлечение помимо тенниса?

— Музыка. Постоянно покупаю новые альбомы в iTunes, в курсе всех главных релизов.

— Три группы, которые вы открыли для себя в последнее время?

— Сложно сказать, потому что слушаю очень много групп, начиная от Non-classic и заканчивая роком, рэпом, электроникой. Из российских артистов для меня номер один — Мэйти. (Тимур Ганеев, Дмитрий Сомов)

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