Андрей Рублев о решении CAS по делу ВАДА и РУСАДА: «Я все равно русский, кто бы что ни говорил»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение CAS запретить российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах сроком на два года.

«Придется играть без флага на Олимпиаде? Я ведь все равно русский, кто бы что ни говорил. Все, кто меня видят, знают, что я русский», — цитирует Marca Рублева.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.