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Рублев победил Басилашвили и сыграет с Синнером в четвертьфинале «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертом круге 14-я ракетка мира обыграл грузина Николоза Басилашвили, занимающего 117-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился 2 часа 15 минут.

Во втором сете Рублев уступал со счетом 0:2. За игру россиянин сделал 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Басилашвили 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Соперником Рублева станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 12) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

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Теннис
Андрей Рублев
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