Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

В 1/4 финала Рублев играл с грузином Николозом Басилашвили, который при счете 5:2 в первом сете снялся с матча из-за травмы.

Продолжительность игры составила 32 минуты. 10-я ракетка мира Рублев за это время 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

За выход в финал турнира Рублев поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 4) — Александр Ковачевич (США, Q).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 5:2 отказ 2-го игрока

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