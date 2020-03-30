Россиянин Андрей Рублев поделился мнением о соотечественнике Марате Сафине. В его активе две победы на турнирах «Большого шлема».

— Пожалуй, это единственный пример за всю историю: не теннис популяризировал Марата, а Марат популяризировал теннис, — цитирует Рублева Elle. — И это очень круто, когда такой спортсмен есть! На данный момент настолько харизматичного игрока в нашем виде спорта нет.

Возможно, поэтому и теннис сейчас не такой популярный, как другие виды спорта. Когда мы играли в Мадриде в Кубке Дэвиса, Марат приехал на последние два дня турнира. Один из вечеров мы пошли с ним в ресторан, а затем — просто гуляли по городу. Так вот его все в Мадриде узнавали. Он до сих пор везде свой.