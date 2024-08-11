Андрей Рублев и Маттео Арнальди сыграют в полуфинале «мастерса» в Канаде

Россиянин Андрей Рублев и итальянец Маттео Арнальди сыграют в полуфинале турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада). Игра состоится в ночь с 11 на 12 августа, начало — не ранее 0:00 по московскому времени.

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В четвертьфинале «мастерса» Рублев победил итальянца Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2), а Арнальди обыграл японца Кэя Нисикори (6:4, 7:5).

В мировом рейтинге ATP Рублев занимает восьмое место, Арнальди — 46-е. Ранее теннисисты встречались дважды: в 2023 году на турнире в Вене сильнее оказался Рублев (7:5, 6:3), а в 2024 году на «Ролан Гаррос» победу одержал Арнальди (7:6, 6:2, 6:4).