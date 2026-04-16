Андрей Рублев и Лоренцо Сонего встретятся на турнире в Барселоне

Андрей Рублев из России и Лоренцо Сонего из Италии встретятся в матче второго круга турнира ATP в Барселоне в четверг, 16 апреля. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Лоренцо Сонего: трансляция матча второго круга турнира в Барселоне в прямом эфире (видео)

Следить за результатами турнира в Барселоне и других соревнований можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут сайт и группа проекта «BB Tennis» в соцсети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

В предыдущем раунде Рублев победил Мариано Навоне из Аргентины со счетом 6:4, 7:5, а Сонего обыграл Педро Мартинеса Портеро из Испании со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Рублев находится на 15-м месте в мировом рейтинге ATP, Сонего — на 66-м. Победитель матча встретится в третьем круге с Томаса Махачем из Чехии.