Андрей Рублев и Лернер Тин встретятся в матче турнира в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев и американец Лернер Тин встретятся в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати (США) в воскресенье, 10 августа. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени.

Результаты турнира можно отслеживать в разделе тенниса на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Прямая трансляция матча будет доступна в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Победитель матча выйдет в третий раунд, где встретится с Алексеем Попыриным или Мартином Ландалусе.

Рублев является 11-й ракеткой мира, Тин располагается на 55-й строчке мирового рейтинга ATP. В первом круге американец победил Леандро Ридля со счетом 6:3, 6:4, россиянин автоматически вышел во второй раунд.