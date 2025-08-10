Рублев победил Тина во втором круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Лернера Тина во втором круге турнира в Цинциннати — 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Рублев сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету американца четыре подачи навылет, восемь «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге Рублев встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалусе (Испания, Q).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 9) - Лернер Тин (США) — 7:6 (7:4), 6:3