10 августа, 21:54

Рублев победил Тина во втором круге турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Лернера Тина во втором круге турнира в Цинциннати — 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Рублев сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету американца четыре подачи навылет, восемь «двойных» и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге Рублев встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалусе (Испания, Q).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 9) - Лернер Тин (США) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Андрей Рублев
  • hаnt64

    Спасибо!

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    Родился 2 декабря 2005 года в Ирвайне (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Вьетнама. Тьен и его сестра получили имена в честь профессий их родителей: Лёрнер (в переводе с английского «ученик») — мать Тьена была учительницей и Джастис («правосудие») — отец работал адвокатом.

    11.08.2025

  • hаnt64

    А он - вьетнамчик? По-моему, чистый китаез. Их полно сейчас в теннисе под разными флагами.

    11.08.2025

  • AlexBabel

    Андрейка, дави матрасню...:muscle:

    11.08.2025

  • AndreyV

    да четвертьфинал за подарок будет

    11.08.2025

  • nikola mozaev

    Ну наконец-то наши парни наказали Тина, который ранее обижал и Медведева, и Рублёва. Не настолько крут этот молодой американец, чтобы наших парней постоянно обыгрывать.

    10.08.2025

  • hant64

    Может иногда, когда захочет. Жаль, что это "иногда" становится всё реже и реже. Но, хватит о грустном - с победой, Андрей!

    10.08.2025

  • belaruss

    Хотелось бы верить что для Андрея это не начало пути к успевшему всем поднадоесть очередному четвертьфиналу,а к чему то большему, удачи и пожелания побед Андрею

    10.08.2025

  • shpasic

    "Рублева победил Тина")))

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Как же Андрея корёжило, когда подавал на сет, и на матч!? Очень было сложно оформить победу.:unamused: ------------- И это при том, что этот местный вьетнамчик играл на порядок хуже, чем против Медведева на АО------------Вот так я умею поздравлять!:joy::joy::joy:

    10.08.2025

  • Алехандрохорс

    Первый пошёл. Полет нормальный. Реванш засчитан). Молодец Андрей. Победил своих тараканов.)

    10.08.2025

  • инок

    Дожал Андрей американца в непростом матче. С победой и выходом в следующий круг.

    10.08.2025

    Рублев сыграет с Попыриным в третьем круге турнира в Цинциннати

