Рублев после победы в 1/8 финала Турнира в Торонто: «Давайте посмотрим, что будет дальше»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу над испанцем Алехандро Давидовичем Фокина (6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 отказ 2-го игрока).

«Я действительно счастлив. Это первый раз, когда я выиграл два матча и вышел в 1/16 турнира в Торонто». Во втором и третьем сетах я смог играть более агрессивно, допуская меньше ошибок. Давайте посмотрим, что будет дальше, я очень взволнован и мотивирован», — цитирует 27-летнего спортсмена пресс-служба ATP.

В 1/4 финала турнира 11-я ракетка мира Рублев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который занимает четвертое место в мировом рейтинге.