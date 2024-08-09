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Париж-2024

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Рублев: «Не участвовал в Олимпийских играх, потому что морально не был готов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев доволен, что пропустил Олимпийские игры-2024, чтобы лучше подготовиться к турниру в Монреале.

«В конце концов, да, я доволен, как подготовился к этому турниру. Я не участвовал в Олимпийских играх, потому что мы чувствовали, что я морально не готов к этому. Мои последние результаты и то, как я вел себя... мы решили, что я должен сделать карьеру приоритетом. Я немного времени отдохнул, чтобы восстановиться морально, сыграть на ATP 250 и приехать раньше в Америку, чтобы быть полностью готовым к Монреалю», — цитирует Punto de Break Рублева.

В четверг российский теннисист обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Монреале, где встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Теннис
Андрей Рублев
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