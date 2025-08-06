Рублев: «Фритц подавал невероятно и хорошо принимал»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Мне особо нечего сказать про концовку этого матча. Здесь игра была очень простая: только подачи и тот, кто просто чаще принимает. В таких условиях тенниса мало. Тейлор подавал невероятно и хорошо принимал. В конце концов, во втором сете я сыграл один плохой гейм. И с ним случилось то же самое, он сыграл один плохой гейм. Тай-брейк был неудачным. У меня было три форхенда для удара, и я промахнулся, так что сказать особо нечего», — приводит журналист Адам Ласкарис слова Рублева в соцсети X.

В полуфинале Фритц сыграет против американца Бена Шелтона.