Рублев: «Было бы супер, если Сафин стал бы моим консультантом. Но задалбывать его не хочется»

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что был бы рад, если бы к его команде присоединился экс-первая ракетка мира Марат Сафин.

— Раньше до пандемии мы намного больше общались, — сказал Рублев в интервью в Telegram-канале «Лучший теннисный подкаст». — Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать.

— Динара (Сафина) сказала, что Марат готов стать консультантом.

— Я буду этому рад. Было бы супер.

Ранее Рублев опубликовал в соцсети видео, посвященное мужской депрессии.