Рублев — о предстоящем матче с Алькарасом: «Нужно играть без малейшей потери фокуса»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

В четвертом круге «мастерса» 27-летний россиянин победил аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 6:2, 6:3.

«С прошлого матча на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это все закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка, и все — брейк ушел. С такими игроками нужно на протяжении четырех часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублев в интервью «Больше!».

Алькарас является второй ракеткой мира. Рублев занимает 11-е место в рейтинге АТР. Счет личных встреч теннисистов — 3-1 в пользу испанца. Последний раз спортсмены встречались друг с другом в четвертом круге Уимблдона-2025. В том матче Рублев уступил Алькарасу со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.