Рублев: «Мне нужна была победа над Синнером, особенно после нескольких плохих моментов в этом году»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

«Это был действительно отличный матч. Я играл сегодня очень хорошо. Я рад, что смог победить. Я не знаю, нечего сказать, потому что я все еще не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий теннисист. Он играет невероятно последние 2 года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. В конце концов, я думаю, у нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная. Мне нужна была эта победа. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Конечно, я счастлив», — приводит слова Рублева The Tennis Letter.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).