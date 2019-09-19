Андрей Рублев: «Когда повел с брейком во втором сете, старался на Федерера вообще не смотреть»

Российский теннисист Андрей Рублев в рамках общения с болельщиками на турнире в Санкт-Петербурге, рассказал о победе над Роджером Федерером на августовском турнире в Монреале.

— Не очень люблю говорить об этом. Волнения никакого вообще не было. Видимо, потому что терять было нечего. Хотел показать максимум того, на что способен и бороться за каждый мяч. В итоге все очень удачно складывалось. Видно, день был такой — все шло в мою пользу. Только в середине второго сета, когда сделал брейк, появились мысли — еще чуть-чуть и победа. И начало трясти. В тот момент старался не смотреть ни на свою команду, ни на Федерера. Думать, что счет совсем другой, что я не выигрываю, а проигрываю и играть очко за очком. Это был, пожалуй, первый матч, который мне удалось провести от начала до конца на заданном уровне. Как-то так все и закончилось, — сказал 21-летний российский теннисист.