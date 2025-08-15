Теннис
15 августа, 10:30

Андрей Рублев — Карлос Алькарас: время начала и где смотреть матч на турнире ATP в Цинциннати

Андрей Рублев и Карлос Алькарас встретятся в матче турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас встретятся в матче четвертьфинала турнира ATP в Цинциннати (США) в пятницу, 15 августа. Игра начнется не ранее 22.00 по московскому времени.

Прямые трансляции турниров ATP доступны в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Рублева и Алькараса. Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

На пути к четвертьфиналу Рублев победил Лернера Тиена со счетом 7:6 (7:4), 6:3, Алексея Попырина (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5)) и Франсиско Коменсана (6:2, 6:3), а Алькарас прошел Дамира Джумхура (6:1, 2:6, 6:3), Хамада Меджедовича (6:4, 6:4) и Люку Нарди (6:1, 6:4).

