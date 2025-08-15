Андрей Рублев и Карлос Алькарас встретятся на турнире в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас сыграют в матче четвертьфинала турнира ATP в Цинциннати (США) в пятницу, 15 августа. Игра начнется не ранее 22.00 по московскому времени.

Прямые трансляции турниров ATP доступны в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Рублева и Алькараса. Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

На пути к четвертьфиналу Рублев победил Лернера Тиена, Алексея Попырина и Франсиско Коменсана, а Алькарас прошел Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича и Люку Нарди.

На официальных соревнованиях теннисисты встречались четыре раза, три победы — у Алькараса, одна — у Рублева.