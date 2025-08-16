Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 3:6, 6:4, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Рублев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету испанца 11 подач навылет, 4 «двойные» и 4 реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5