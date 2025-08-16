Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 3:6, 6:4, 5:7.
Игра продолжалась 2 часа 17 минут.
Рублев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету испанца 11 подач навылет, 4 «двойные» и 4 реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5
