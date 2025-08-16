Теннис
16 августа, 00:31

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 3:6, 6:4, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Рублев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету испанца 11 подач навылет, 4 «двойные» и 4 реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5

  • Футболист Сапогов

    Ооооо, спирточек))) "Мячик то петухастенький"))) Вот это оборот))) Как сам? Бабенку нашел? Удовлетворяешь? Или пасивненький?

    16.08.2025

  • hant64

    Я не хвалю за поражение, а просто отдаю должное очень приличной по уровню и качеству игре Рублёва во втором и третьем сетах. И играл он с заведомо более сильным соперником. Надеюсь, разницу в похвальбе при поражении и моим подходом, ты поймёшь.

    16.08.2025

  • Николай Шибаев

    Ну что же,проиграл,но,упрекнуть его не в чем! Равная,красивая игра.

    16.08.2025

  • Santafe

    ты болен

    16.08.2025

  • Santafe

    Тебе бы в больничку, а то с головой у тебя совсем плохо

    16.08.2025

  • Топотун

    Трахни Спирта и успокойся !

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    еще предложение: надо щитать, скока раз в футбике из аута бросили влево, скока вправо, а скока по центру. щитаю, это крайне важно, это определяет резалт

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    пиши игнатий про какей или футбол - скока там раз угловых было, скока аутов, и скока раз шайба через борт улетала )) и не забудь: скока раз кипер с ноги мячик выбил, а скока рукой кинул, это же суперважно )) реально дурачье понабрали ))

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    кстати кому вообще эти статы уперлись? кого волнует, кто там скока брейков )) дурачье реальное )) щет на табло - андрюша обтекае, хоть 2 у него эйса, хоть 222 ))

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    "Рублев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету испанца 11 подач навылет, 4 «двойные» и 4 реализованных брейк-пойнта из шести. В полуфинале Алькарас сыграет с победителем пары Бен Шелтон (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 3)."---------------------------- чувак игнатий заздравие ничего сам не смотрел, тупо позырил стату на сайте, переписал и заработал денешку типа накидал статейку. егэшники, че

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    я тебе скинул 69 руб

    16.08.2025

  • nikola mozaev

    Андрей давно должен был пошуметь на Большом Шлеме, но всё время как-то не складывается. Надеемся, что получится в этот раз.

    16.08.2025

  • kbakyxa

    очень достойно

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    респект маме рублева - заработала неплохо на сыне-дурачке )) сынок по ходу девушек еще не видел ))

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    рублев кстати это такой позорный мелкий клоп. пока никто не видит и не смотрит - бегает по говно-водокачкам и собирает там объедки, как бублик. потом думает, что он крутой, доходит до восьмой или четверти, там ему первый же грамотный чел кончает ещу по щам и несмытая сперма по щекам, и он психует от непоняток

    16.08.2025

  • alehan.227472

    Рублев был очень неплох, но в конце обо..лся:(

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    молодец, андрей! старался, боролся. а опыт придет. лет через 10 сможешь и джона макинроя одолеть! или даже штеффи граф. главное - есть перспектива

    16.08.2025

  • Спринт

    Спорт сам по себе очень конкретное и весьма жесткое действие. Лучший всегда тот, кто выиграл сдесь и сейчас. Хвалить за якобы хорошую игру при поражениии - это моветом и удел далеких от спорта. Как говорил Лабановский лучше счет 1:0 при плохой своей игрк, чем 0:1 при хорошей.

    16.08.2025

  • oleg.bob

    Хоть и проиграл, очень даже неплохо!

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    русфед, ау!!!!!! докажи за рублева!!!!!

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    я понял - фанком и хант24 это деревенские шизики, повернутые на "наших в теннисе" )) ок

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    ты ему за яйками смотришь?

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    че-та русфед утух, главный фанат рублевища )) а как пел еще пару лет назад, как пел )) типа рублевище щас всем покажет, ахахах )) чтоб понятнее: ру - блёвище ))

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    такой же смешной бублик )) король говно- и водокачек ))

    16.08.2025

  • Новоуепинни

    ну доналд трамп, скажи ему: андрюша, стоп. ну не можешь ты, че упираца? играй дальше на водокачках и на шлаках с ноунеймами, собирай там очки и рейтинг, пока никто не видит ))

    16.08.2025

  • ,утка-не орёл, ((((((((

    16.08.2025

  • Братчанин

    Да они и так поепятствие для нашей тройки, причем- постоянно

    16.08.2025

  • Братчанин

    раз дрогнул - значит, не очень хорош...

    16.08.2025

  • pupkin-221

    Против Коко нет приема, так что сказка Кудерметовой-старшей закончилась. На US Open такого везения (с сеткой и отсутствием ведущих теннисисток) не будет !

    16.08.2025

  • pupkin-221

    Несмотря на проиграш, Андрей провел лучший матч из всех играющих сегодня россиян и беларусов !

    16.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот каждый раз так, когда народ ждет от них что-то хорошего, они обсираются. С Медведевым на пару. В последнее время они шумят все больше и больше по поводу своих позорных поражений от 150 ракеток. Посмотрим конечно, но не верится во что-то хорошее в этом сезоне.

    16.08.2025

  • hant64

    Дружище, я вижу, что ты, однако, теннис не смотришь. А если бы смотрел, то видел бы, что Кудерметова как раз сейчас в порядке, лучший теннис в жизни показывает. И играть она умеет, ей бы тараканов в голове дустом потравить, и была бы вообще топчиком.

    16.08.2025

  • miker65

    Дружище, я всегда Кудерметик и Касатка - двеблизняшки. Занимаются не своим делом, хоть бабки и заработали на жизнь. Ее же ногами в полуфинале изобьют топлвые девази, которые не только бабки зарабатывают, а еще и умеют играть в теннис.

    16.08.2025

  • Николай Викторов

    Рублик, рублик, не быть тебе червонцем! Да и трешником тоже уже стать)))

    16.08.2025

  • Ivan Stepanenov

    Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 13 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – «сотка прогноз». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!

    16.08.2025

  • Черемисин57

    Матч-огонь! Браво, Рублёву за то, что дал бой 2ой ракетке мира!! Браво, Алькарасу за то, что подтвердил свой статус!!! Молодость взяла своё и два первых номера рейтинга будут препятствием для нашей тройки- Рублёв, Хачанов и Медведев!

    16.08.2025

  • hant64

    И Вероника пока Грачёву отдула)). А дальше посмотрим, полуфинал для Кудерметовой - просто уже и так выше головы прыгнула, хотя играет очень прилично сейчас.

    16.08.2025

  • DmitryU

    Очень достойно сыграл Андрюша, жаль немного не хватило ему в этом матче. Есть повод для оптимизма перед USO.

    16.08.2025

  • hant64

    Да там такая статистика была - первая 70%, на первой выигрыш 88%, на второй - 80. Это космические цифры, для Андрея уж точно. Для сравнения - в первом сете вторым мячом он выиграл 41% розыгрышей.

    16.08.2025

  • Як Цидрак

    Болеешь-болеешь за Андрея, потом бац - вторая смена (с) Нельзя двойной матч заканчивать, теперь пойдет, съест себя и назад в прошлое. Имха.

    16.08.2025

  • elgatitto

    Бубенчиков не хватило

    16.08.2025

  • Кот-матрос

    Ну да ладно, успеха Андрею на ЮС оупен!

    16.08.2025

  • fonkom

    Второй сет - быстро, мощно, точно.

    16.08.2025

  • hant64

    Замандражировал таки как раз Андрей, и именно в двенадцатом гейме.

    16.08.2025

  • Кот-матрос

    Офигеть... двойные погубили, да ещё и на матчболе. ------------ Абсолютно ровная игра, но взял и режим Медведева включил... двойными в самый ключевой...

    16.08.2025

  • hant64

    Весь матч, за исключением частично первого сета, играл, ни в чём не уступая Алькарасу. И вот, наступил злополучный двенадцатый гейм. И всё, привет, Андрей. Но игра Рублёва в последнее время просто радует, а второй сет вообще был близок к идеальному теннису. Ну, почти идеальному в его исполнении. По крайней мере, лучше сета в исполнении Андрея я не видел несколько лет уж точно.

    16.08.2025

  • fonkom

    "Оптимистическая трагедия". Хороший матч провёл Андрей, явно находится на правильном пути, и вполне может пошуметь на US.

    16.08.2025

  • Алехандрохорс

    Отличный матч. Спасибо обоим. А Карлос замандражировал. Хорош Андрей. Но дрогнул в последнем гейме. Очень хотелось тай-брейк посмотреть. Увы. Придется Веронике за всех россиян отдуваться.)

    16.08.2025

  • rusfеd 2.0

    а если бы всегда играл так, как сыграл во втором сете, - все шлемы были бы его

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Это конечно надо уметь. Упираться-упираться и закончить двойной на матч-боле

    16.08.2025

