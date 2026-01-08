Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали полуфиналистами парного турнира в Гонконге.
В четвертьфинальном матче дуэт обыграл французов Альбано Оливетти и Тео Аррибажа со счетом 6:3, 3:6, 10:4. Матч длился 1 час 3 минуты.
Следующими соперниками Рублева и Хачанова станут победители матча Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды) — Гонсало Эскобар/Мигель Анхель Рейес-Варела (Эквадор/Мексика).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 700 045 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — 6:3, 3:6, 10:4
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