Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

8 января, 14:50

Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Руслан Минаев

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали полуфиналистами парного турнира в Гонконге.

В четвертьфинальном матче дуэт обыграл французов Альбано Оливетти и Тео Аррибажа со счетом 6:3, 3:6, 10:4. Матч длился 1 час 3 минуты.

Следующими соперниками Рублева и Хачанова станут победители матча Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды) — Гонсало Эскобар/Мигель Анхель Рейес-Варела (Эквадор/Мексика).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 700 045 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — 6:3, 3:6, 10:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Читайте также
ФАС возбудила 15 уголовных дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в РФ
Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
Травля Мбаппе, чудеса Месси, кошмар Роналду и слишком много долларов и Трампа. Чем войдет в историю чемпионат мира-2026
Россия под своим флагом, защита титула для Егорян. Главные интриги ЧМ по фехтованию в Гонконге
Россельхознадзор ограничит импорт фруктов и овощей от пяти компаний Узбекистана
Двукратный обладатель «Золотого мяча» Киган умер на 76-м году жизни
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Синнер вошел в топ-10 в истории по количеству недель в статусе первой ракетки мира среди мужчин
Хабиб Нурмагомедов встретился с Карлосом Алькарасом на финале ЧМ-2026: «Рад встрече, чемп»
Рублев поднялся на четыре строчки в чемпионской гонке ATP
Завоевавший титул в Бостаде Рублев поднялся на 14-ю строчку мирового рейтинга
Тарпищев о победе Рублева на турнире в Бостаде: «Молодец, но Андрею надо в тактическом плане совершенствоваться»
Рублев взял титул в непростой для себя сезон. Андрей возвращается в топ-15
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Гонконге

Даниил Медведев — Камиль Майхшак: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Брисбене
Новости
RSS RSS
Все новости