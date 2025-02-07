Андрей Рублев сыграет с Хубертом Хуркачом в четвертьфинале турнира в Роттердаме 7 февраля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачом в четвертьфинале турнира в Роттердаме в пятницу, 7 февраля. Ориентировочное время начала — после 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Хуркач с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — 10-я ракетка мира. 27-летний Хуркач занимает 21-е место в рейтинге ATP.

В 2024 году в Роттердаме россиянин дошел до 1/4 финала, где проиграл Алексу Де Минаура в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Польский теннисист вылетел во втором круге, уступив Таллону Грикспору — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Счет в личных встречах 3-2 в пользу Хуберта Хуркача.

Турнир ATP 500 в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео