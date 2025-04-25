Рублев сыграет с Монфисом во втором круге турнира в Мадриде 25 апреля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира в Мадриде в пятницу, 25 апреля. Время начала — ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

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27-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 38-летний Монфис занимает 42-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 3-1 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублев.

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